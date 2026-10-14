मोहम्मद सिराज की फॉर्म में क्यों आई गिरावट? पूर्व भारतीय कोच ने बताई वजह

अरुण ने सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के साथ बातचीत में कहा, "मुझे लगता है कि यह फॉर्म में अस्थायी गिरावट है। गेंदबाज हो या बल्लेबाज हर खिलाड़ी के साथ कभी-कभी ऐसा होता है। श्रीलंका सीरीज से पहले सिराज ने क्रिकेट से कुछ समय का ब्रेक लिया था। उनके कार्यभार और ट्रेनिंग कार्यक्रम को भी देखना होगा। हालांकि, किसी भी खिलाड़ी के लंबे अंतराल के बाद वापसी करने पर खेल में आई छोटी-मोटी कमियों को दूर करने में थोड़ा समय लगता है।"