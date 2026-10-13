पूर्व चयनकर्ता संदीप पाटिल ने युवराज सिंह और गौतम गंभीर के क्रिकेट करियर को लेकर अहम खुलासा किया है

युवराज और गंभीर का अंतरराष्ट्रीय करियर क्यो हुआ जल्दी खत्म? पूर्व चयनकर्ता ने किया बड़ा खुलासा

लेखन भारत शर्मा 02:29 pm Oct 13, 202602:29 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के पूर्व मुख्य चयनकर्ता संदीप पाटिल ने बेहद चौंकाने वाला खुलासा किया है। उन्होंने वनडे विश्व कप 2011 की खिताबी जीत के नायक रहे युवराज सिंह, गौतम गंभीर, जहीर खान और सचिन तेंदुलकर को उनके करियर के अंतिम पड़ाव पर टीम से बाहर किए जाने के असली कारणों का खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि चयन समिति ने इन दिग्गजों को संन्यास लेने या टीम से बाहर किए जाने का स्पष्ट अल्टीमेटम दिया था।