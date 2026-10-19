कौन है चिन्मय सुतार? जिन्होंने रणजी ट्रॉफी में जड़ दिए 400 रन 

सुतार प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 400 रन बनाने वाले केवल 10वें बल्लेबाज बने हैं। इसके साथ ही उन्होंने ब्रायन लारा, डॉन ब्रैडमैन जैसे दिग्गज बल्लेबाजों की सूची में जगह बना ली है।

लारा ने 1994 में वार्विकशायर की ओर से खेलते हुए डरहम के खिलाफ नाबाद 501 रन की ऐतिहासिक पारी खेली थी।

इसके बाद 2004 में उन्होंने एक बार फिर 400 रन का आंकड़ा पार किया था।

वहीं, पाकिस्तान के हनीफ मोहम्मद 499 रन बना चुके हैं।