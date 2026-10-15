संजू सैमसन ने चौथे टी-20 में हार के बाद क्या कहा?

चौथे टी-20 में भारत की हार का टर्निंग पॉइंट क्या था? संजू सैमसन ने बताया

लेखन Manoj Panchal 11:19 am Oct 15, 202611:19 am

क्या है खबर?

हैदराबाद में खेले गए चौथे टी-20 मुकाबले में वेस्टइंडीज ने भारत को 24 रन से हरा दिया। 248 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम 223 रन पर ऑलआउट हो गई। संजू सैमसन ने 23 गेंदों में 56 रन की तूफानी पारी खेली, जबकि तिलक वर्मा और नीतीश कुमार रेड्डी ने अच्छी साझेदारी निभाई। इस साझेदारी ने भारत को मुकाबले में बनाए रखा, लेकिन टीम को हाल मिली। इसके बाद सैमसन ने मैच का टर्निंग पॉइंट बताया है।