वेस्टइंडीज टी-20 अंतरराष्ट्रीय में 2,000 छक्के जड़ने वाली पहली टीम बनी, भारत को पछाड़ा

भारतीय टीम ने मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए कुल 8 छक्के लगाते हुए अपने छक्कों की संख्या को 1,997 पर पहुंचाते हुए शीर्ष स्थान हासिल किया था, लेकिन वेस्टइंडी ने अपनी पारी में पहला छक्का लगाते ही भारत को पीछे छोड़ दिया।

इसके बाद टीम ने 2 छक्के और लगाते ही अपने 2,000 छक्के पूरे किए और पारी के अंत तक इनकी संख्या को 2010 पर पहुंचा दिया।

ऐसे में वह उसने अपने शीर्ष स्थान को मजबूत कर लिया।