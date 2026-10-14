बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए वेस्टइंडीज टीम का ऐलान, शाई होप हिस्सा नहीं

ऑलराउंडर कीमो पॉल को टेस्ट सीरीज के लिए जोसेफ की जगह टीम में शामिल किया गया है।

वहीं, CWI के मुताबिक तीनों प्रारूपों में लगातार खेलने के बाद होप को आराम दिया गया है।

बोर्ड फरवरी 2027 में होने वाले वनडे विश्व कप क्वालीफायर से पहले होप के कार्यभार और फिटनेस का प्रबंधन करना चाहता है ताकि उनकी शारीरिक स्थिति बेहतर बनी रहे और आगामी महत्वपूर्ण टूर्नामेंट के लिए वह पूरी तरह तैयार रहें।