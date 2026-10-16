आर्यवीर सहवाग ने लगाया जोरदार शतक (तस्वीर: एक्स/@ImTanujSingh)

वीरेंद्र सहवाग के बेटे आर्यवीर ने वीनू मांकड़ ट्रॉफी में खेली 173 रन की पारी

लेखन अंकित पसबोला 01:29 pm Oct 16, 202601:29 pm

क्या है खबर?

पूर्व भारतीय क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग के बेटे आर्यवीर ने इस समय खेली जा रही वीनू मांकड़ ट्रॉफी में बड़ा शतक लगाया है। विजयनगरम के पीवीजी राजू एसीए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में उन्होंने दिल्ली अंडर-19 टीम का प्रतिनिधित्व करते हुए चंडीगढ़ के खिलाफ 173 रन की पारी खेली। उनके इस बड़े शतक के बावजूद दिल्ली की टीम 50 ओवर खेलने के बाद 289/6 का स्कोर ही बना सकी। आइए आर्यवीर की बल्लेबाजी के बारे में जानते हैं।