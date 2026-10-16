आर्यवीर सहवाग ने शानदार पारी खेली (फाइल तस्वीर)

वीनू मांकड़ ट्रॉफी: वीरेंद्र सहवाग के बेटे आर्यवीर ने खेली 173 रन की धमाकेदार पारी

लेखन आदर्श कुमार 07:03 pm Oct 16, 202607:03 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी वीरेंद्र सहवाग के बेटे आर्यवीर सहवाग ने वीनू मांकड़ ट्रॉफी में 143 गेंदों पर 173 रन की शानदार पारी खेली। उन्होंने जारी दिल्ली अंडर-19 टीम की कप्तानी करते हुए चंडीगढ़ के खिलाफ यह ताबड़तोड़ पारी खेली। हालांकि, आर्यवीर की इस शानदार पारी के बावजूद दिल्ली अंडर-19 टीम 50 ओवर में 6 विकेट पर 289 रन ही बना सकी। इसके जवाब में चंडीगढ़ ने 5 विकेट से मुकाबला जीत लिया।