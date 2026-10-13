वैभव सूर्यवंशी के बचपन के कोच का गौतम गंभीर पर हमला, कहा- यह तानाशाही है

कोच ओझा ने कहा, "युवा खिलाड़ियों को बेंच पर बिठाकर तैयार नहीं किया जा सकता है। जब आपके स्थापित वरिष्ठ बल्लेबाज लगातार असफल हो रहे हैं, तो आप इस युवा खिलाड़ी को आजमाने से क्यों डर रहे हैं? एक कोच के तौर पर गंभीर को युवाओं को बढ़ावा देने के लिए जाना जाता था, लेकिन यहां जो हो रहा है वह समझ से परे है।"

ओझा के बयान पर गंभीर और पूरे टीम प्रबंधन पर सवाल खड़े कर दिए हैं।