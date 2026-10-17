वैभव सूर्यवंशी का छलका दर्द, सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए बयां की निराशा
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम और वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के बीच बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में होने वाले 5वें और निर्णायक टी-20 मैच से ठीक पहले 15 वर्षीय युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी का बड़ा बयान सामने आया है। वेस्टइंडीज के खिलाफ जारी टी-20 सीरीज के पिछले 4 मैचों में प्लेइंग इलेवन से बाहर रहने और पानी पिलाने की जिम्मेदारी मिलने के बाद इस युवा ओपनर ने सोशल मीडिया पर अपने दिल का दर्द साझा किया है।
पोस्ट
सूर्यवंशी ने सोशल मीडिया पर क्या लिखा?
लगातार 4 मैचों से बेंच बैठने वाले सूर्यवंशी ने चिन्नास्वामी में होने वाले निर्णायक मुकाबले से पहले इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी साझा की।
इसमें उन्होंने केवल दो शब्दों में लिखा, 'मुझे अभी भी विश्वास है'।
खेल विशेषज्ञों और प्रशंसकों के अनुसार, सूर्यवंशी का यह पोस्ट साफ दर्शाता है कि भारतीय टीम में शामिल होने के बावजूद मैदान पर उतरने का मौका न मिलने से वह अंदर से काफी निराश और हताश महसूस कर रहे हैं।
दौरा
आगामी न्यूजीलैंड दौरे पर भी टीम का हिस्सा हैं सूर्यवंशी
सूर्यवंशी ने इसी साल इंग्लैंड के खिलाफ संजू सैमसन की गैरमौजूदगी में अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का आगाज किया था।
इसके बाद जिम्बाब्वे दौरे पर भी उन्होंने बल्ले से धमाकेदार खेल दिखाया था।
अब 22 अक्टूबर से शुरू हो रही न्यूजीलैंड के खिलाफ टी-20 सीरीज के लिए भी उन्हें टीम में चुना गया है।
हालांकि, सैमसन और अभिषेक शर्मा की मौजूदा फॉर्म को देखते हुए न्यूजीलैंड के खिलाफ भी उन्हें प्लेइंग इलेवन में जगह मुश्किल ही मिलेगी।
परेशानी
सूर्यवंशी को क्यों नहीं मिल रहा प्लेइंग इलेवन में मौका?
दरअसल, सैमसन और अभिषेक की सलामी जोड़ी इस समय बेहतरीन फॉर्म में है। उन्होंने मौजूदा सीरीज में भारत को शानदार शुरुआत दिलाई है, जिसके कारण ओपनर सूर्यवंशी के लिए प्लेइंग इलेवन में कोई जगह खाली नहीं बची है।
सूर्यवंशी ने भारत के लिए अब तक 8 टी-20 मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 186.36 की तूफानी स्ट्राइक रेट और 2 अर्धशतकों से कुल 246 रन बनाए हैं। वह अब तक 18 छक्के और 22 चौके लगा चुके हैं।