वैभव सूर्यवंशी का छलका दर्द, सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए बयां की निराशा

लगातार 4 मैचों से बेंच बैठने वाले सूर्यवंशी ने चिन्नास्वामी में होने वाले निर्णायक मुकाबले से पहले इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी साझा की।

इसमें उन्होंने केवल दो शब्दों में लिखा, 'मुझे अभी भी विश्वास है'।

खेल विशेषज्ञों और प्रशंसकों के अनुसार, सूर्यवंशी का यह पोस्ट साफ दर्शाता है कि भारतीय टीम में शामिल होने के बावजूद मैदान पर उतरने का मौका न मिलने से वह अंदर से काफी निराश और हताश महसूस कर रहे हैं।