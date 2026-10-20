वैभव सूर्यवंशी को दिखानी होगी हकीकत, पूर्व भारतीय क्रिकेटर का बड़ा बयान आया सामने 

कार्तिक ने कहा कि खुद को साबित करने के लिए बेताब खिलाड़ी के लिए ऐसी बात सुनना मुश्किल हो सकता है, लेकिन भविष्य को लेकर असमंजस में रखने से बेहतर है कि उसे सच बता दिया जाए।

उन्होंने कहा, "भले ही आपको खिलाड़ी को कड़वी सच्चाई बतानी पड़े, लेकिन ऐसा करना बेहतर है। उसे यह बात पसंद न आए और कुछ समय तक बुरी लगे, लेकिन उसे इसे स्वीकार करना होगा स्थिति से निपटना होगा और आगे बढ़ना होगा।"