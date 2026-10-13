उमेश यादव ने शानदार गेंदबाजी की (फाइल तस्वीर)

रणजी ट्रॉफी: पंजाब के लिए डेब्यू मैच में उमेश यादव ने झटके 5 विकेट, जानिए आंकड़े

लेखन आदर्श कुमार 12:49 pm Oct 13, 202612:49 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम से लंबे समय से बाहर चल रहे तेज गेंदबाज उमेश यादव ने पंजाब क्रिकेट टीम के लिए अपने पहले ही रणजी ट्रॉफी मुकाबले में शानदार प्रदर्शन किया है। 38 वर्षीय उमेश ने न्यू चंडीगढ़ के PCA अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में असम के खिलाफ 5 विकेट झटके। उन्होंने आखिरी बार जून 2023 में भारत के लिए कोई मुकाबला खेला था। उनकी धारदार गेंदबाजी के दम पर ही असम की पहली पारी 373 रन समाप्त हुई।