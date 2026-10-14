तिलक वर्मा का अजीबो-गरीब रनआउट पर बड़ा खुलासा, बोले- गेंद नहीं दिखी, लगा चौका गया

यह घटना तब हुई, जब अक्षर ने लेग साइड की बाउंड्री की ओर शॉट खेला। वेस्टइंडीज के फील्डर कामिल पूरन ने डाइव लगाकर गेंद को रोक लिया।

तिलक को लगा कि गेंद बाउंड्री पार कर गई है और वह क्रीज से बाहर चलने लगे।

अक्षर को भी शुरुआत में यही लगा। हालांकि, गेंद खेल में थी। वेस्टइंडीज के फील्डरों ने गेंद वापस फेंकी और गेंदबाज के छोर पर तिलक को रनआउट कर दिया। अक्षर सुरक्षित क्रीज पर लौट आए।