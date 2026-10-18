तिलक वर्मा ने भारतीय टीम में अपनी चुनौतीपूर्ण भूमिका पर दिया बड़ा बयान, जानिए क्या कहा

तिलक ने ईशान किशन को नंबर-3 पर भेजे जाने के सवाल पर कहा, "किशन अब नंबर-3 पर बहुत ही शानदार बल्लेबाजी कर रहा है। इसलिए, मेरे लिए अब 5वें और छठे नंबर पर बल्लेबाजी करने और टीम के लिए काम करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।"

उन्होंने कहा, "मैं मौजूदा भूमिका के लिए मानसिक रूप से तैयार हूं। पिछले कुछ मैचों में मैंने वहां जीत हासिल की है। मुझे पूरा भरोसा है कि मैं वहां भी अच्छा प्रदर्शन करूंगा।"