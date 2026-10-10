होप ने भारत के खिलाफ तीनों प्रारूप में लगाए हैं शतक (तस्वीर: एक्स/@ICC)

भारत के खिलाफ इन बल्लेबाजों ने तीनों प्रारूप में लगाए हैं शतक

लेखन अंकित पसबोला 04:58 pm Oct 10, 202604:58 pm

क्या है खबर?

वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के कप्तान शाई होप ने भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाफ रांची में खेले गए दूसरे टी-20 मैच में नाबाद 102 रन बनाए। यह उनके टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का दूसरा ही शतक साबित हुआ, जिसकी बदौलत वेस्टइंडीज ने जीत दर्ज की। अपनी इस बेहतरीन पारी के साथ ही वह भारत के खिलाफ तीनों प्रारूप में शतक लगाने वाले सिर्फ दूसरे बल्लेबाज बन गए। आइए इस बारे में विस्तार से जानते हैं।