जसप्रीत बुमराह के लिए भारतीय टीम प्रबंधन की खास योजना तैयार, जानिए पूरी जानकारी 

इस साल की शुरुआत में घुटने की चोट के कारण बुमराह श्रीलंका के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों से बाहर रहे थे।

इसी कारण टीम प्रबंधन उन्हें पूरी तरह तैयार रखना चाहता है। इसे लेकर अहम अधिकारियों के साथ कई दौर की चर्चा हुई है।

योजना सिर्फ न्यूजीलैंड दौरे तक सीमित नहीं है, बल्कि अगले साल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाले 5 टेस्ट भी इसके केंद्र में हैं।

ऐसे में बुमराह को गैरजरूरी द्विपक्षीय मुकाबलों से दूर रखना हैरान नहीं करेगा।