श्रेयस अय्यर ने वेस्टइंडीज के खिलाफ कमाल की पारी खेली (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

टी-20 अंतरराष्ट्रीय: सफल रन चेज में भारत के लिए सबसे बड़ी पारियां खेलने वाले बल्लेबाज

लेखन आदर्श कुमार 07:21 am Oct 08, 202607:21 am

क्या है खबर?

टी-20 क्रिकेट में लक्ष्य का पीछा करते हुए बड़ी पारी खेलना किसी भी बल्लेबाज के लिए खास माना जाता है। भारतीय क्रिकेट टीम के कई बल्लेबाजों ने दबाव भरे मुकाबलों में शानदार बल्लेबाजी करते हुए टीम को जीत तक पहुंचाया है। रन चेज के दौरान उन्होंने ऐसी पारियां खेली हैं जो उनके नाम खास रिकॉर्ड के तौर पर दर्ज हैं। ऐसे में आइए सफल रन चेज में भारत के लिए सबसे बड़ी पारी खेलने वाले बल्लेबाजों पर नजर डालते हैं।