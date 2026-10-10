वेस्टइंडीज ने 250 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया (फाइल तस्वीर)

टी-20 अंतरराष्ट्रीय: भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाफ इन टीमों ने हासिल किए हैं सबसे बड़े लक्ष्य

लेखन आदर्श कुमार 12:18 pm Oct 10, 202612:18 pm

क्या है खबर?

टी-20 अंतरराष्ट्रीय में बड़े लक्ष्य का पीछा करना हमेशा चुनौतीपूर्ण होता है, लेकिन कुछ टीमों ने अपने दमदार प्रदर्शन से असंभव दिखने वाले लक्ष्य भी हासिल किए हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाफ कई मौकों पर विरोधी टीमों ने विशाल लक्ष्य हासिल कर इतिहास रचा है। ऐसे मुकाबलों में बल्लेबाजों की आक्रामकता, दबाव में सूझबूझ और मुकाबला पलटने की क्षमता देखने को मिली है। आइए भारत के खिलाफ सबसे बड़ा लक्ष्य हासिल करने वाली टीमों पर नजर डालते हैं।