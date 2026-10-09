तिलक वर्मा ने बड़ा रिकॉर्ड बनाया (फाइल तस्वीर)

टी-20 क्रिकेट में तिलक वर्मा ने पूरे किए 5,000 रन, ये अनोखा रिकॉर्ड किया अपने नाम

लेखन आदर्श कुमार 11:39 pm Oct 09, 202611:39 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम के बल्लेबाज तिलक वर्मा ने टी-20 क्रिकेट में 5,000 रन पूरे कर लिए हैं। उन्होंने वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के खिलाफ दूसरे टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में 13वां रन बनाते ही यह उपलब्धि हासिल की। मध्यक्रम के इस बल्लेबाज ने मुकाबले में 18 गेंदों पर नाबाद 44 रन बनाए। उनकी पारी में 3 चौके और 3 छक्के शामिल रहे। भारत ने इस मुकाबले में 249/5 का स्कोर खड़ा किया। हालांकि, इसके बावजूद टीम को हार का सामना करना पड़ा।