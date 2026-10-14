सूर्यांश शेडगे भारत की वनडे टीम का हिस्सा बन सकते हैं (फाइल तस्वीर)

न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में भारतीय टीम का हिस्सा बन सकते हैं सूर्यांश शेडगे- रिपोर्ट

लेखन आदर्श कुमार 05:43 pm Oct 14, 202605:43 pm

क्या है खबर?

मुंबई के ऑलराउंडर खिलाड़ी सूर्यांश शेडगे न्यूजीलैंड दौरे पर भारत की वनडे टीम का हिस्सा बन सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया-A के खिलाफ हाल ही में खेली गई लिस्ट-A सीरीज में उन्होंने बल्ले और गेंद दोनों से शानदार प्रदर्शन किया था। 23 वर्षीय शेडगे इंग्लैंड दौरे पर भारत के लिए 3 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेल चुके हैं। हैमस्ट्रिंग की चोट से उबरने के बाद उन्होंने पुडुचेरी में प्रतिस्पर्धी क्रिकेट में वापसी की। उन्हें हार्दिक पांड्या की जगह मौका मिला था।