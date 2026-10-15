सुनील गावस्कर वेस्टइंडीज के गेंदबाज पर भड़के, बोले- स्टंप छोड़ अर्शदीप को निशाना क्यों बनाया?
क्या है खबर?
पूर्व दिग्गज खिलाड़ सुनील गावस्कर ने हैदराबाद में बुधवार को खेले गए चौथे टी-20 मुकाबले में खेल भावना को लेकर वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाज शमर जोसेफ की कड़ी आलोचना की है। दरअसल, जोसेफ की एक बाउंसर भारतीय पारी के आखिरी बल्लेबाज अर्शदीप सिंह के कंधे पर लगी, जिससे उन्हें काफी दर्द हुआ। हालांकि, असहज महसूस करने के बावजूद अर्शदीप ने बल्लेबाजी जारी रखने का फैसला किया। इसी घटना को लेकर गावस्कर ने जोसेफ के रवैये पर सवाल उठाए।
रन
आखिरी गेंद पर क्या हुआ?
जोसेफ ने अर्शदीप के खिलाफ फिर शॉर्ट गेंद फेंकी, जो लेग स्टंप से काफी बाहर चली गई। अर्शदीप ने उसे पुल करने की कोशिश की, लेकिन चूक गए।
इसके बाद भारतीय तेज गेंदबाज काफी दर्द में नजर आए। कप्तान श्रेयस अय्यर ने भी अर्शदीप को चोट के कारण रिटायर्ड हर्ट होकर मैदान छोड़ने की सलाह दी।
अर्शदीप दर्द से परेशान थे और घुटनों के बल बैठ गए। इसके बाद अंपायर ने बातचीत करने के बाद मैच खत्म कर दिया।
नराज
गावस्कर ने क्या कहा?
हालांकि, वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाज जोसेफ के इस रवैये से कमेंट्री बॉक्स में बैठे गावस्कर काफी नाराज हो गए।
उन्होंने वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाज की आलोचना करते हुए कहा कि जब अर्शदीप के स्टंप्स खुले हुए थे, तब जोसेफ को बल्लेबाज के बजाय स्टंप्स को निशाना बनाना चाहिए था।
गावस्कर ने कमेंट्री के दौरान कहा, "वह अर्शदीप को निशाना बना रहे हैं। जब स्टंप्स सामने हैं, तो बल्लेबाज पर हमला क्यों करना?"
चोटिल
अर्शदीप चोटिल हुए तो भारतीय टीम की गेंदबाजी कमजोर होगी
दूसरी बार चोटिल होने से बाल-बाल बचने के बाद अर्शदीप आगे बल्लेबाजी नहीं कर सके। वह 5 रन बनाकर रिटायर्ड हर्ट हो गए।
इस मुकाबले में वेस्टइंडीज ने भारत को 24 रन से हराकर सीरीज में 2-2 की बराबरी कर ली।
अर्शदीप की चोट भारतीय टीम के लिए बड़ा झटका साबित हो सकती है।
अगर वह शनिवार को बेंगलुरु में होने वाले निर्णायक मुकाबले में नहीं खेल पाते हैं तो भारतीय गेंदबाजी कमजोर पड़ सकती है।
ट्विटर पोस्ट
3 गेंद पहले ही मैच खत्म हो गया
🚨 SHREYAS IYER DECLARES INDIA’S INNINGS WITH 3 BALLS LEFT AGAINST WEST INDIES! 😳— Central Cricket (@arshdeep3444) October 14, 2026
Captain Shreyas Iyer made a rare decision in the 4th T20 against West Indies, declaring India’s innings with 3 balls still remaining.
Arshdeep Singh was struggling with a shoulder injury and… pic.twitter.com/h2shaYOrwR