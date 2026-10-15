सुनील गावस्कर वेस्टइंडीज के गेंदबाज पर भड़के, बोले- स्टंप छोड़ अर्शदीप को निशाना क्यों बनाया?

दूसरी बार चोटिल होने से बाल-बाल बचने के बाद अर्शदीप आगे बल्लेबाजी नहीं कर सके। वह 5 रन बनाकर रिटायर्ड हर्ट हो गए।

इस मुकाबले में वेस्टइंडीज ने भारत को 24 रन से हराकर सीरीज में 2-2 की बराबरी कर ली।

अर्शदीप की चोट भारतीय टीम के लिए बड़ा झटका साबित हो सकती है।

अगर वह शनिवार को बेंगलुरु में होने वाले निर्णायक मुकाबले में नहीं खेल पाते हैं तो भारतीय गेंदबाजी कमजोर पड़ सकती है।