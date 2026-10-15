चौथे मुकाबले में भारतीय टीम को करारी हार मिली (तस्वीर: एक्स/@ICC)

भारतीय टीम को मिली हार के बाद सुनील गावस्कर बल्लेबाजों पर भड़के, जानिए क्या कहा

लेखन आदर्श कुमार 02:31 pm Oct 15, 202602:31 pm

क्या है खबर?

पूर्व दिग्गज खिलाड़ी सुनील गावस्कर ने वेस्टइंडीज के खिलाफ चौथे टी-20 में 24 रन से मिली हार के बाद भारतीय बल्लेबाजों को लक्ष्य का पीछा करते समय ज्यादा जिम्मेदारी दिखाने की सलाह दी। बुधवार को खेले गए मुकाबले में भारत 248 रन के लक्ष्य को हासिल करने में नाकाम रहा। संजू सैमसन ने 56 रन की तेज पारी खेली, लेकिन कीमो पॉल ने 5 विकेट लेकर भारत को 223 रन पर समेट दिया। इससे सीरीज 2-2 से बराबर हो गई।