भारतीय टीम को मिली हार के बाद सुनील गावस्कर बल्लेबाजों पर भड़के, जानिए क्या कहा
क्या है खबर?
पूर्व दिग्गज खिलाड़ी सुनील गावस्कर ने वेस्टइंडीज के खिलाफ चौथे टी-20 में 24 रन से मिली हार के बाद भारतीय बल्लेबाजों को लक्ष्य का पीछा करते समय ज्यादा जिम्मेदारी दिखाने की सलाह दी। बुधवार को खेले गए मुकाबले में भारत 248 रन के लक्ष्य को हासिल करने में नाकाम रहा। संजू सैमसन ने 56 रन की तेज पारी खेली, लेकिन कीमो पॉल ने 5 विकेट लेकर भारत को 223 रन पर समेट दिया। इससे सीरीज 2-2 से बराबर हो गई।
बयान
गावस्कर ने क्या कहा?
गावस्कर ने जियोस्टार से कहा, "भारतीय टीम को सबसे पहले लक्ष्य का पीछा करने के तरीके में सुधार करना होगा। बल्लेबाजी इकाई को अधिक जिम्मेदारी दिखाने की जरूरत है। अगर बल्लेबाज जिम्मेदारी नहीं निभाते हैं तो यह भारतीय टीम सफल नहीं हो पाएगी।"
उन्होंने यह भी कहा कि भारतीय बल्लेबाजों ने बल्लेबाजी के अनुकूल परिस्थितियों का पूरा फायदा नहीं उठाया, जबकि ओस के कारण उन्हें बल्लेबाजी करने में मदद मिल रही थी।
संजू सैमसन
गावस्कर बल्लेबाजों पर भड़के
गावस्कर ने कहा कि भारत को सैमसन की ओर से मिली शुरुआत का फायदा उठाना चाहिए था, लेकिन बाकी बल्लेबाज ऐसा करने में नाकाम रहे।
उन्होंने आगे कहा, "संजू ने भारत को शानदार शुरुआत दिलाई, लेकिन बाकी बल्लेबाज इसका बिल्कुल भी फायदा नहीं उठा सके। अभिषेक शर्मा ने खराब पारी खेली जो उनके स्तर के हिसाब से स्वीकार्य नहीं है। ईशान किशन कीमो के जाल में फंस गए, जबकि श्रेयस अय्यर शतक के बाद लय हासिल नहीं कर पाए हैं।"
पूर्व
गावस्कर ने गेंदबाजों का किया बचाव
हालांकि, पूर्व भारतीय कप्तान ने अनुभवहीन गेंदबाजों का बचाव किया। उन्होंने कहा कि इतने ज्यादा रन खर्च करने के बावजूद इन गेंदबाजों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सीखने के लिए और समय देना जरूरी है।
गावस्कर ने गेंदबाजों का बचाव करते हुए आगे कहा, "हां, मुझे पता है कि गेंदबाजी खराब रही है, लेकिन ये गेंदबाज अनुभवी नहीं हैं। वे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में नए हैं और उन्हें चौके-छक्के पड़ेंगे तभी वे सीख पाएंगे।"
तारीफ
पुजारा ने की शाई होप की तारीफ
भारत के पूर्व बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा ने वेस्टइंडीज के कप्तान शाई होप की तारीफ की।
उन्होंने कहा, "इस सीमित ओवरों की सीरीज में होप भारत के लिए परेशानी बने हुए हैं। वह आंख बंद करके बड़े शॉट खेलने पर निर्भर नहीं रहते। वह अपने स्वाभाविक खेल पर भरोसा करते हैं और गैप तलाशते हैं। इसी वजह से वह ज्यादा जोखिम लिए बिना तेजी से रन बनाते हैं। वह स्पिन के भी अच्छे खिलाड़ी हैं। इस कारण उन्होंने शतक जड़ा।"