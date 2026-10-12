रणजी ट्रॉफी से समझौता बर्दाश्त नहीं, सुनील गावस्कर ने इंडिया-A के शेड्यूल पर उठाए गंभीर सवाल

गावस्कर ने लिखा, 'इस समस्या का कोई समाधान नहीं है। इंडिया-A के मैचों से यह पहचानने में मदद मिलती है कि कौन सा खिलाड़ी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सफल हो सकता है और कौन रणजी ट्रॉफी में ही अच्छा प्रदर्शन करता रहेगा। इंडिया-A के ज्यादा मैच होने चाहिए, लेकिन घरेलू टूर्नामेंट खासकर रणजी ट्रॉफी के दौरान नहीं। कमजोर प्रतिस्पर्धा के कारण बल्लेबाज का एक सीजन में 2,000 रन बनाना या गेंदबाज का 100 विकेट लेना हैरानी की बात नहीं होगी।'