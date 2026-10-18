हार्दिक पांड्या के विकल्प को लेकर सुनील गावस्कर की सलाह, बोले- अलग भूमिका वाले खिलाड़ी चुनें

भारतीय टीम और वेस्टइंडीज के खिलाफ टी-20 सीरीज 2-2 से बराबरी पर समाप्त हुई।

सीरीज के 5वें टी-20 के बाद गावस्कर ने जियोस्टार पर कहा, "कभी-कभी हम हार्दिक पांड्या का विकल्प खोजने के चक्कर में कुछ ज्यादा ही आगे निकल जाते हैं। उनकी जगह कोई और नहीं ले सकता। अगर आपको उनके स्तर का कोई खिलाड़ी नहीं मिल रहा है, तो ऐसे खिलाड़ी को चुनें जो थोड़ा अलग तरह का काम कर सके।"