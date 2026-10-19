सुनील गावस्कर ने गंभीर की रणनीति में निकाली खामी, कहा- यहीं से शुरू होती है हार

गावस्कर ने कहा, "हम हार्दिक पांड्या का विकल्प खोजने के चक्कर में कुछ ज्यादा बहक जाते हैं। हार्दिक का कोई विकल्प नहीं है। आप उनकी क्षमता का खिलाड़ी नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तो ऐसे खिलाड़ी के साथ जाएं जो थोड़ा अलग करे। नमन वह काम कर रहे हैं। वह गेंदबाजी के साथ बल्लेबाजी भी अच्छी कर रहे हैं। आप नंबर 8 तक बल्लेबाजी के साथ जाकर अपनी गेंदबाजी को कमजोर करते हैं और यहीं पर आप हार जाते हैं।"