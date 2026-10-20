दक्षिण अफ्रीका बनाम ऑस्ट्रेलिया: स्कॉट बोलैंड ने टेस्ट क्रिकेट में तीसरी बार लिया 5 विकेट हॉल 

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ बोलैंड ने अपना पहला टेस्ट साल 2022 में खेला था।

अब तक इस खिलाड़ी ने 3 टेस्ट खेले हैं और इसकी 5 पारियों में 15 से ज्यादा की औसत से 12 विकेट लेने में सफल रहे हैं।

अपने टेस्ट करियर में बोलैंड ने सबसे ज्यादा विकेट इंग्लैंड के खिलाफ चटकाए हैं।

उन्होंने 10 मैचों की 20 पारियों में 22.55 की औसत से 40 विकेट अपने नाम किए हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 6/45 का रहा है।