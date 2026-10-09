दक्षिण अफ्रीका बनाम ऑस्ट्रेलिया: 33 गेंदें खेलकर खाता नहीं खोल सके निक मैडिनसन, बनाया शर्मनाक रिकॉर्ड

मैडिनसन को टीम में शामिल करने का फैसला पहले ही सवालों के घेरे में आ गया था। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व सलामी बल्लेबाज मैथ्यू हेडन ने चयनकर्ताओं के इस फैसले पर सवाल उठाए थे।

उन्होंने आपत्ति जताई कि ऐसे बल्लेबाज को टीम में वापस क्यों बुलाया गया, जिसने 2025 की शुरुआत के बाद से प्रथम श्रेणी क्रिकेट नहीं खेला है।

उन्होंने चयन समिति की कड़ी आलोचना की और टीम में चुने जा रहे खिलाड़ियों के स्तर पर सवाल उठाए।