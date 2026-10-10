मैट रेनशॉ ने लगाया शतक (तस्वीर: एक्स/@ICC)

दक्षिण अफ्रीका बनाम ऑस्ट्रेलिया: मैट रेनशॉ ने अपने टेस्ट करियर का दूसरा शतक लगाया, जानिए आंकड़े

लेखन अंकित पसबोला 03:08 pm Oct 10, 202603:08 pm

क्या है खबर?

ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के बल्लेबाज मैट रेनशॉ ने दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के खिलाफ पहले डरबन टेस्ट में शतक लगाया। यह उनके टेस्ट करियर का दूसरा और प्रोटियाज टीम के खिलाफ पहला ही टेस्ट शतक साबित हुआ। अपनी इस पारी के दौरान उन्होंने कप्तान पैट कमिंस के साथ मिलकर 86 रन की उपयोगी साझेदारी की। उन्होंने एक छोर से निरंतर रन बटोरते हुए टीम को संकट से उबारा। आइए उनकी पारी पर एक नजर डालते हैं।