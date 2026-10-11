डरबन टेस्ट: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका की पारी सिमटी, ऐसा रहा तीसरा दिन
क्या है खबर?
डरबन टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के 390 रन के जवाब में दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम की पारी 284 रन पर सिमट गई। पहली पारी के आधार पर 106 रन की बढ़त बनाने वाली ऑस्ट्रेलिया ने अपने दूसरी पारी में बिना विकेट गंवाए 33 रन बनाए हैं। तीसरे दिन के खेल की समाप्ति तक ऑस्ट्रेलिया की कुल बढ़त 139 रन की हो गई है। आइए आज के खेल पर एक नजर डालते हैं।
दक्षिण अफ्रीका
ऐसी रही दक्षिण अफ्रीका की बल्लेबाजी
कल के स्कोर 27/1 से आगे खेलने उतरी दक्षिण अफ्रीकी टीम को 87 के स्कोर पर दूसरा झटका लगा। टीम के प्रमुख बल्लेबाज एडेन मार्करम 37 रन बनाकर आउट हुए।
कप्तान तेम्बा बावुमा सिर्फ 3 रन बनाकर आउट हुए।
अच्छी बल्लेबाजी कर रहे डेविड बेडिंगम (49) अर्धशतक से चूक गए।
मेजबान टीम से ट्रिस्टन स्टब्स (32) और वियान मुल्डर (30) भी बड़ी पारी नहीं खेल सके।
निचले क्रम में साइमन हार्मर (35) और केशव महाराज (34) ने उपयोगी योगदान दिया।
ऑस्ट्रेलिया
ऑस्ट्रेलिया से कमिंस ने लिए 3 विकेट
ऑस्ट्रेलिया की ओर से पैट कमिंस सबसे सफल गेंदबाज रहे। उन्होंने अपने 15 ओवर में 54 रन देते हुए 3 सफलताएं हासिल की।
मिचेल स्टार्क ने 17 ओवर गेंदबाजी की, जिसमें 64 रन देते हुए 2 विकेट लिए।
जोश हेजलवुड ने 16 ओवर में 54 रन देते हुए 2 विकेट चटकाए।
अनुभवी स्पिनर नाथन लियोन ने 22 ओवर गेंदबाजी की, जिसमें 58 रन देते हुए 2 विकेट अपने नाम किए।
कमिंस
दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 50 टेस्ट वाले नौवें ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज बने कमिंस
इस मैच के दौरान कमिंस ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 50 टेस्ट विकेट पूरे किए।
क्रिकइंफो के अनुसार, कमिंस प्रोटियाज टीम के खिलाफ टेस्ट मैचों में 50 विकेट लेने वाले नौवें ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज बने।
वह इस टीम के खिलाफ 4 पारियों में 5 विकेट लेने का कारनामा कर चुके हैं।
दक्षिण अफ्रीका की धरती पर 6 मैचों में कमिंस ने लगभग 20 की औसत से 30+ विकेट लिए हैं, जिसमें 2 पारियों में 5 विकेट हॉल शामिल हैं।
दूसरी पारी
ऑस्ट्रेलिया ने दूसरी पारी में सधी हुई की शुरुआत
पहली पारी के आधार पर मजबूत बढ़त बनाने वाली ऑस्ट्रेलिया की टीम ने दूसरी पारी में 5.4 ओवर में बिना विकेट खोए 33 रन बनाए।
स्टम्प्स की घोषणा तक सलामी बल्लेबाज निक मैडिंसन (17) और ट्रेविस हेड (10) क्रीज पर बने हुए हैं।
दक्षिण अफ्रीका की ओर से मार्को जानसेन ने 3 ओवर में 15 रन दिए।
वियान मुल्डर ने 2.4 ओवर में 12 रन खर्च किए।