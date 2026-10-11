डरबन टेस्ट: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका की पारी सिमटी, ऐसा रहा तीसरा दिन 

कल के स्कोर 27/1 से आगे खेलने उतरी दक्षिण अफ्रीकी टीम को 87 के स्कोर पर दूसरा झटका लगा। टीम के प्रमुख बल्लेबाज एडेन मार्करम 37 रन बनाकर आउट हुए।

कप्तान तेम्बा बावुमा सिर्फ 3 रन बनाकर आउट हुए।

अच्छी बल्लेबाजी कर रहे डेविड बेडिंगम (49) अर्धशतक से चूक गए।

मेजबान टीम से ट्रिस्टन स्टब्स (32) और वियान मुल्डर (30) भी बड़ी पारी नहीं खेल सके।

निचले क्रम में साइमन हार्मर (35) और केशव महाराज (34) ने उपयोगी योगदान दिया।