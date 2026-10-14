दक्षिण अफ्रीका के चैड लेकॉक ने की अविश्वसनीय गेंदबाजी (तस्वीर: एक्स/@WicketReport)

दक्षिण अफ्रीका के चैड लेकॉक ने टी-20 में रचा इतिहास, एक ओवर में लिए 5 विकेट

लेखन अंकित पसबोला 05:28 pm Oct 14, 202605:28 pm

क्या है खबर?

दक्षिण अफ्रीका के टी-20 टूर्नामेंट CSA प्रो-20 कप 2026-27 में गेंदबाजी में ऐतिहासिक प्रदर्शन देखने को मिला। दरअसल, तेज गेंदबाज चैड लेकॉक ने क्वाजुलु-नटाल इनलैंड की ओर से खेलते हुए टाइटंस के खिलाफ मैच में एक ओवर में 5 विकेट लेने का कारनामा किया। यह किसी दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाज का टी-20 क्रिकेट में एक ओवर में सर्वाधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड है। इस बीच उन्होंने हैट्रिक भी ली। आइए उनकी गेंदबाजी और आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।