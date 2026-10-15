ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टेस्ट के लिए दक्षिण अफ्रीका टीम का ऐलान, ये खिलाड़ी हुआ बाहर 

ब्रीट्जके के टीम में शामिल होने से दक्षिण अफ्रीका की बल्लेबाजी क्रम में बदलाव लगभग तय है।

मुख्य कोच शुकरी कॉनराड ने पुष्टि की है कि रयान रिकेल्टन विकेटकीपिंग की जिम्मेदारी संभालेंगे। ऐसे में काइल वेरेन की अंतिम एकादश में जगह बनना मुश्किल है।

उन्होंने पिछली 13 टेस्ट पारियों में एक भी अर्धशतक नहीं लगाया है।

दक्षिण अफ्रीका को अब यह तय करना है कि रिकेल्टन मध्यक्रम में उतरेंगे या विकेटकीपिंग के साथ पारी की शुरुआत भी करेंगे।