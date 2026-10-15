ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टेस्ट के लिए दक्षिण अफ्रीका टीम का ऐलान, ये खिलाड़ी हुआ बाहर
क्या है खबर?
दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के खिलाफ गकेबरहा में होने वाले दूसरे टेस्ट से पहले ट्रिस्टन स्टब्स को टीम से बाहर कर दिया है। डरबन में खेले गए पहले टेस्ट में स्टब्स ने 32 और 1 रन बनाए थे। वह पहली टेस्ट हार के बाद टीम से बाहर होने वाले इकलौते खिलाड़ी हैं। उनकी जगह मैथ्यू ब्रीट्जके को टीम में शामिल किया गया है। ब्रीट्जके ने दक्षिण अफ्रीका के लिए अब तक 2 टेस्ट खेले हैं।
क्रम
बल्लेबाजी क्रम में करने होंगे बदलाव
ब्रीट्जके के टीम में शामिल होने से दक्षिण अफ्रीका की बल्लेबाजी क्रम में बदलाव लगभग तय है।
मुख्य कोच शुकरी कॉनराड ने पुष्टि की है कि रयान रिकेल्टन विकेटकीपिंग की जिम्मेदारी संभालेंगे। ऐसे में काइल वेरेन की अंतिम एकादश में जगह बनना मुश्किल है।
उन्होंने पिछली 13 टेस्ट पारियों में एक भी अर्धशतक नहीं लगाया है।
दक्षिण अफ्रीका को अब यह तय करना है कि रिकेल्टन मध्यक्रम में उतरेंगे या विकेटकीपिंग के साथ पारी की शुरुआत भी करेंगे।
चोट
टोनी डी जॉर्जी को चोट के कारण नहीं मिला मौका
नियमित सलामी बल्लेबाजों में शामिल टोनी डी जॉर्जी हैमस्ट्रिंग की चोट से उबर रहे हैं। इसी वजह से उन्हें दूसरे टेस्ट के लिए चयन के योग्य नहीं माना गया।
वह एडेन मार्करम के सबसे नियमित सलामी जोड़ीदार रहे हैं।
उनकी गैरमौजूदगी में ब्रीट्जके को पारी की शुरुआत करने की जिम्मेदारी मिल सकती है। वहीं, अब तक टेस्ट डेब्यू नहीं करने वाले मध्यक्रम के बल्लेबाज मार्केस एकरमैन भी इस भूमिका के दावेदार हैं।
टीम
अन्य कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया
दक्षिण अफ्रीका की बाकी 17 सदस्यीय टीम में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
यह वही टीम है जो डरबन में पहले टेस्ट में उतरी थी। हैमस्ट्रिंग में हल्की परेशानी के कारण उस मुकाबले से बाहर रहे कगिसो रबाडा अब पूरी तरह फिट होकर दूसरे टेस्ट में खेलने के लिए तैयार माने जा रहे हैं।
टीम में रबाडा समेत 7 तेज गेंदबाज शामिल हैं। दक्षिण अफ्रीकी टीम प्रबंधन सभी तेज गेंदबाजों के कार्यभार पर नजर रखेगा।
टीम
दूसरे टेस्ट के लिए ऐसी है दक्षिण अफ्रीका की टीम
ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टेस्ट के लिए दक्षिण अफ्रीका की टीम: तेम्बा बावुमा (कप्तान), मार्केस एकरमैन, डेविड बेडिंघम, मैथ्यू ब्रीट्जके, कॉर्बिन बॉश, गेराल्ड कोएत्जी, साइमन हार्मर, मार्को यानसन, केशव महाराज, एडेन मार्करम, वियान मुल्डर, सेनुरन मुथुसामी, एनरिक नॉर्खिया, डेन पैटरसन, कगिसो रबाडा, रयान रिकेल्टन और काइल वेरेन।