न्यूजीलैंड दौरे पर नेट-गेंदबाज लेकर जाएंगे शुभमन गिल (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

टेस्ट सीरीज की तैयारी के लिए न्यूजीलैंड दौरे पर अतिरिक्त नेट-गेंदबाज लेकर जाएंगे शुभमन गिल- रिपोर्ट

लेखन अंकित पसबोला 11:40 am Oct 17, 202611:40 am

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम को न्यूजीलैंड दौरे पर वनडे, टी-20 और टेस्ट सीरीज खेलनी है, जिसके लिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) टीमें घोषित कर चुका है। शुभमन गिल की कप्तानी में भारतीय टीम 19 नवंबर से टेस्ट सीरीज खेलेगी। भारतीय कप्तान गिल इस दौरे पर कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। इस बीच खबर है गिल न्यूजीलैंड दौरे पर अपने खर्चे पर कुछ नेट-गेंदबाजों को लेकर जाने वाले हैं। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।