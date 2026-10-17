शुभमन गिल घरेलू क्रिकेट में खेलेंगे (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

रणजी ट्रॉफी के दूसरे चरण में पंजाब के लिए खेलेंगे शुभमन गिल

लेखन आदर्श कुमार 08:16 pm Oct 17, 202608:16 pm

क्या है खबर?

भारत की वनडे और टेस्ट टीम के कप्तान शुभमन गिल ने रणजी ट्रॉफी 2026-27 के दूसरे चरण में पंजाब क्रिकेट टीम के लिए खेलने की उपलब्धता जताई है। वह न्यू चंडीगढ़ में छत्तीसगढ़ के खिलाफ होने वाले मुकाबले में खेलते हुए नजर आएंगे। गिल को आखिरी समय में पंजाब की टीम में शामिल किया गया है। इस मुकाबले में उदय सहारन ही टीम के कप्तान रहेंगे। गिल न्यूजीलैंड दौरे से पहले लाल गेंद की क्रिकेट खेलना चाहते थे।