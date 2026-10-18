शुभमन गिल का रणजी ट्रॉफी में वापसी पर निराशाजनक रहा प्रदर्शन, जानिए कितने रन बनाए
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम के टेस्ट और वनडे कप्तान शुभमन गिल की रणजी ट्रॉफी में बहुप्रतीक्षित वापसी रविवार को बेहद निराशाजनक रही। वह न्यू चंडीगढ़ के न्यू PCA स्टेडियम में छत्तीसगढ़ क्रिकेट टीम के खिलाफ पंजाब क्रिकेट टीम की ओर से खेल रहे थे। चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए गिल 5 गेंदों का सामना करने के बाद बाएं हाथ के स्पिनर अजय मंडल की गेंद पर बोल्ड होने से पहले केवल एक रन ही बना सके।
आउट
कैसे आउट हुए गिल?
मंडल की सीधी गेंद पर गिल क्लीन बोल्ड हो गए। गेंद उनके बल्ले और पैड के बीच से निकलकर बीच के स्टंप पर जा लगी।
वह रणजी ट्रॉफी के पहले दौर में नहीं खेल पाए थे, लेकिन न्यूजीलैंड के 6 सप्ताह के दौरे से पहले फॉर्म वापसी के लिए उन्होंने दूसरे दौर में वापसी की।
गिल इस दौरे पर 5 वनडे और 2 टेस्ट मैचों में भारत की कप्तानी करेंगे, जो वनडे विश्व कप 2027 की तैयारियों का हिस्सा है।
करियर
कैसा रहा है गिल का प्रथम श्रेणी क्रिकेट करियर?
भले ही गिल छत्तीसगढ़ के खिलाफ बड़ी पारी नहीं खेल पाए, लेकिन प्रथम श्रेणी क्रिकेट में उनका प्रदर्शन शानदार रहा है।
क्रिकइंफो के अनुसार, गिल इस प्रारूप में अपना 74वां मैच खेल रहे हैं और उन्होंने लगभग 50 की शानदार औसत से 5,752 रन बनाए हैं। उनके नाम 20 शतक और 21 अर्धशतक हैं।
उनके 3,043 रन भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट में 43.47 की औसत से आए हैं। इसमें 11 शतक और 9 अर्धशतक शामिल हैं।