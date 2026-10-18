शुभमन गिल का रणजी ट्रॉफी में वापसी पर निराशाजनक रहा प्रदर्शन, जानिए कितने रन बनाए

मंडल की सीधी गेंद पर गिल क्लीन बोल्ड हो गए। गेंद उनके बल्ले और पैड के बीच से निकलकर बीच के स्टंप पर जा लगी।

वह रणजी ट्रॉफी के पहले दौर में नहीं खेल पाए थे, लेकिन न्यूजीलैंड के 6 सप्ताह के दौरे से पहले फॉर्म वापसी के लिए उन्होंने दूसरे दौर में वापसी की।

गिल इस दौरे पर 5 वनडे और 2 टेस्ट मैचों में भारत की कप्तानी करेंगे, जो वनडे विश्व कप 2027 की तैयारियों का हिस्सा है।