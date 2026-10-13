शुभमन गिल 5 बार ICC 'प्लेयर ऑफ द मंथ' का खिताब जीतने वाले पहले खिलाड़ी बने
क्या है खबर?
इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने सितंबर महीने के लिए शुभमन गिल को 'प्लेयर ऑफ द मंथ' चुना है। गिल 5 बार ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जीतने वाले पहले क्रिकेटर बने हैं। उन्होंने भारत के अभिषेक शर्मा और जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम के कप्तान सिकंदर रजा को पीछे छोड़ते हुए ये पुरस्कार जीता है। वहीं, महिला खिलाड़ियों में शफाली वर्मा को ये पुरस्कार मिला है। ऐसे में आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।
कब
गिल ने कब-कब जीता ये पुरस्कार?
गिल ने ये पुरस्कार जीतकर अपना ही रिकॉर्ड और मजबूत कर लिया है।
इससे पहले उन्होंने जनवरी 2023, सितंबर 2023, फरवरी 2025 और जुलाई 2025 में यह सम्मान हासिल किया था।
वह यह पुरस्कार सबसे ज्यादा बार जीतने वाले पुरुष क्रिकेटर हैं। भारतीय पुरुष खिलाड़ियों ने अब तक 11 खिलाड़ियों के जरिए कुल 17 बार यह पुरस्कार जीता है।
इससे पहले संजू सैमसन ने मार्च 2026 में यह सम्मान हासिल किया था।
उपलब्धि
गिल ने सितंबर में बनाए ये बड़े रिकॉर्ड्स
गिल के लिए सितंबर का महीना रिकॉर्ड और उपलब्धियों से भरा रहा। वेस्टइंडीज के खिलाफ 296 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए उन्होंने पहले वनडे में 108 गेंदों पर 110 रन की पारी खेलकर अपना 10वां वनडे शतक पूरा किया था।
वहीं, दूसरे वनडे में गिल ने महज 133 गेंदों पर नाबाद 223 रन की रिकॉर्डतोड़ पारी खेली थी।
उनकी इस शानदार बल्लेबाजी के दम पर भारत ने वनडे इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा सफल रन चेज पूरा किया।
बयान
गिल ने पुरस्कार मिलने के बाद क्या कहा?
गिल ने पुरस्कार पाने के बाद कहा, "पांचवीं बार 'प्लेयर ऑफ द मंथ' का पुरस्कार जीतकर मुझे बेहद खुशी हो रही है और इस सम्मान के लिए मैं निर्णायक मंडल का आभारी हूं। वे रन बनाकर मुझे बहुत संतुष्टि मिली और अपने घरेलू दर्शकों के सामने सफल रन चेज का हिस्सा बनना और भी खास रहा। प्रशंसकों का समर्थन हमेशा हमारा उत्साह बढ़ाता है।"
गिल टेस्ट और वनडे की कप्तानी कर रहे हैं। टी-20 में अभी टीम से बाहर हैं।
आगे
वनडे क्रिकेट को लेकर क्या बोले गिल?
गिल ने आगे कहा, "वनडे क्रिकेट की रफ्तार काफी बढ़ गई है। ऐसे में आपको तुरंत फैसले लेने होते हैं, परिस्थितियों को तेजी से समझना होता है और पिच की मांग के अनुसार खुद को ढालना पड़ता है। अगले साल दक्षिणी अफ्रीका में होने वाले विश्व कप को देखते हुए हम अपने प्रदर्शन का स्तर लगातार ऊंचा उठाने और एक मजबूत, हर लिहाज से सक्षम टीम तैयार करने के लिए प्रतिबद्ध हैं जो आगे की चुनौतियों का सामना कर सके।"
प्रदर्शन
ऐसा रहा था शफाली का प्रदर्शन
महिला खिलाड़ियों में शफाली ने सितंबर में 7 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेले और 72 की औसत और 184.61 की स्ट्राइक रेट से 360 रन बनाए। उन्होंने 6 विकेट भी अपने नाम किए थे।
उन्होंने श्रीलंका की कप्तान चमारी अट्टापट्टू और भारत की श्री चरणी को पीछे छोड़ा है।
चमारी ने भी 7 मुकाबले खेले और 37.66 की औसत से 226 रन बनाए। उन्होंने गेंदबाजी में 14 विकेट भी झटके।
चरणी ने 7 टी-20 मुकाबलों में 18 विकेट अपने नाम किए।