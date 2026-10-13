शुभमन गिल 5 बार ICC 'प्लेयर ऑफ द मंथ' का खिताब जीतने वाले पहले खिलाड़ी बने

गिल ने आगे कहा, "वनडे क्रिकेट की रफ्तार काफी बढ़ गई है। ऐसे में आपको तुरंत फैसले लेने होते हैं, परिस्थितियों को तेजी से समझना होता है और पिच की मांग के अनुसार खुद को ढालना पड़ता है। अगले साल दक्षिणी अफ्रीका में होने वाले विश्व कप को देखते हुए हम अपने प्रदर्शन का स्तर लगातार ऊंचा उठाने और एक मजबूत, हर लिहाज से सक्षम टीम तैयार करने के लिए प्रतिबद्ध हैं जो आगे की चुनौतियों का सामना कर सके।"