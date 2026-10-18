श्रेयस अय्यर ने वैभव सूर्यवंशी पर दिया अहम बयान, कहा- अभी इंतजार करना होगा इंतजार
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम और वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के बीच खेली गई 5 मैचों की टी-20 सीरीज 2-2 की बराबरी पर समाप्त हो गई है। बेंगलुरु में खेला गया 5वां और निर्णायक मुकाबला भारी बारिश के कारण रद्द करना पड़ा। इस सीरीज के बाद भारतीय टी-20 टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर ने युवा सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को प्लेइंग इलेवन में मौका न मिलने और उनकी मानसिक स्थिति को लेकर खुलकर बात की। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा।
बयान
श्रेयस ने क्या दिया बयान?
श्रेयस ने मैच के बाद कहा, "मैं उससे (वैभव सूर्यवंशी) बस यही कहता रहता हूं कि तुम्हें तुम्हारा मौका जरूर मिलेगा। इस समय टीम में 2 ऐसे बल्लेबाज खेल रहे हैं जिन्होंने विश्व कप जीता है। इसलिए अगर आप अपनी प्रक्रियाओं को लेकर निरंतर हैं और आपका दिमाग शांत है, तो इस समय मौके के बारे में ज्यादा न सोचें। कभी-कभी आपको इंतजार करना पड़ता है। हमारे पास 2 बेहतरीन ओपनर हैं जो लगातार अच्छा कर रहे हैं।"
कारण
सूर्यवंशी को प्लेइंग इलेवन में जगह न मिलने के कारण?
श्रेयस ने साफ किया कि टीम प्रबंधन वर्तमान में अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन की स्थापित ओपनिंग जोड़ी का ही समर्थन करना जारी रखेगा।
सूर्यवंशी ने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 में राजस्थान रॉयल्स (RR) की ओर से 776 रन बनाए थे और कई अवॉर्ड्स जीते थे।
सूर्यवंशी जिम्बाब्वे दौरे पर 'प्लेयर ऑफ द सीरीज' रहे थे। हालांकि, मुख्य कोच गौतम गंभीर की देखरेख में उन्हें 8 मैचों में से केवल 3 बार ही प्लेइंग-11 में जगह मिली है।
समीकरण
सैमसन और सूर्यवंशी का उलझा हुआ समीकरण
भारतीय टीम की ओपनिंग जोड़ी में पिछले कुछ दौरों से लगातार बदलाव देखने को मिले हैं।
आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ शुरुआती मैचों में सैमसन के लगातार 3 खराब स्कोर के बाद उनकी जगह सूर्यवंशी को मौका दिया गया था।
हालांकि, सूर्यवंशी IPL जैसा कमाल नहीं कर पाए और 5वें मैच में फिर से सैमसन को मौका दिया गया।
वर्तमान में सैमसन और अभिषेक के शानदार फॉर्म के कारण सूर्यवंशी को मौका नहीं मिल रहा है।