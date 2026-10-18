श्रेयस अय्यर ने वैभव सूर्यवंशी पर दिया अहम बयान, कहा- अभी इंतजार करना होगा इंतजार

श्रेयस ने मैच के बाद कहा, "मैं उससे (वैभव सूर्यवंशी) बस यही कहता रहता हूं कि तुम्हें तुम्हारा मौका जरूर मिलेगा। इस समय टीम में 2 ऐसे बल्लेबाज खेल रहे हैं जिन्होंने विश्व कप जीता है। इसलिए अगर आप अपनी प्रक्रियाओं को लेकर निरंतर हैं और आपका दिमाग शांत है, तो इस समय मौके के बारे में ज्यादा न सोचें। कभी-कभी आपको इंतजार करना पड़ता है। हमारे पास 2 बेहतरीन ओपनर हैं जो लगातार अच्छा कर रहे हैं।"