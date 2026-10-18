वेस्टइंडीज के कप्तान शाई होप ने भारत के खिलाफ टी-20 सीरीज में शानदार प्रदर्शन किया है

श्रेयस अय्यर ने की शाई होप के दमदार प्रदर्शन की तारीफ, दिया बड़ा अहम बयान

लेखन भारत शर्मा 12:42 pm Oct 18, 202612:42 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम और वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के बीच खेली गई 5 मैचों की टी-20 सीरीज 2-2 की बराबरी पर समाप्त हो गई है। बेंगलुरु में खेला गया 5वां और निर्णायक मुकाबला भारी बारिश के कारण रद्द करना पड़ा। इस सीरीज में कैरेबियन कप्तान शाई होप एक अहम खिलाड़ी बनकर उभरे, जिन्होंने दो निर्णायक शतक लगाकर सीरीज के नतीजे पर असर डाला। सीरीज के बाद भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने भी होप के शानदार प्रदर्शन की सराहना की है।