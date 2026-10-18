श्रेयस अय्यर ने की शाई होप के दमदार प्रदर्शन की तारीफ, दिया बड़ा अहम बयान

श्रेयस अय्यर ने की शाई होप के दमदार प्रदर्शन की तारीफ, दिया बड़ा अहम बयान
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम और वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के बीच खेली गई 5 मैचों की टी-20 सीरीज 2-2 की बराबरी पर समाप्त हो गई है। बेंगलुरु में खेला गया 5वां और निर्णायक मुकाबला भारी बारिश के कारण रद्द करना पड़ा। इस सीरीज में कैरेबियन कप्तान शाई होप एक अहम खिलाड़ी बनकर उभरे, जिन्होंने दो निर्णायक शतक लगाकर सीरीज के नतीजे पर असर डाला। सीरीज के बाद भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने भी होप के शानदार प्रदर्शन की सराहना की है।
बयान
श्रेयस ने क्या दिया बयान?
श्रेयस ने स्वीकार किया कि दूसरे और चौथे मैच में भारत की गेंदबाजी बेहतर हो सकती थी और यही वो मैच थे जिनमें भारत को हार का सामना करना पड़ा।
उन्होंने बल्लेबाजी प्रदर्शन की प्रशंसा की, लेकिन इस बात पर जोर दिया कि क्रियान्वयन में वे असफल रहे।
उन्होंने कहा, "जहां जिसका श्रेय बनता है, वहां निश्चित रूप से दिया जाना चाहिए। वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों ने असाधारण खेल दिखाया और विशेष रूप से शाई होप ने बेहद शानदार प्रदर्शन किया।"
सफलता
सफलता के लिए आत्मविश्वास ही कुंजी है- होप
होप ने अपनी सफलता में आत्मविश्वास के महत्व पर जोर दिया।
उन्होंने कहा, "ईमानदारी से कहूं तो, जब भी मैं बल्लेबाजी करने उतरता हूं, भले ही मैंने पिछली 2, 3, 4 पारियों में कोई रन न बनाया हो, फिर भी मुझे विश्वास रहता है कि मैं काम पूरा कर सकता हूं।"
उन्होंने क्रिकेट के प्रति अपने दृष्टिकोण के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में तटस्थ रहने और परिणाम देने की अपनी क्षमता पर भरोसा करने पर भी जोर दिया।
प्रदर्शन
होप का सीरीज में कैसा रहा प्रदर्शन?
होप ने 4 पारियों में 261 रन बनाए, जिनमें से 204 रन 2 मैचों में सिर्फ 95 गेंदों पर बनाए।
टी-20 सीरीज में शानदार प्रदर्शन के लिए होप को 'प्लेयर ऑफ द सीरीज' चुना गया।
वनडे सीरीज में भी होप ने 3 मैचों में 2 शतक बनाए थे। उनके साथी खिलाड़ी शेरफेन रदरफोर्ड ने भी वेस्टइंडीज की जीत में महत्वपूर्ण योगदान दिया, उन्होंने 37 गेंदों में 84 रन और केवल 26 गेंदों में नाबाद 49 रन की पारी खेली थी।