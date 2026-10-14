शिखर धवन ने बड़ा बयान दिया है (फाइल तस्वीर)

बिना अनुमति इस लीग में नाम इस्तेमाल करने पर भड़के शिखर धवन, कानूनी कार्रवाई करेंगे

लेखन आदर्श कुमार 12:15 pm Oct 14, 202612:15 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व सलामी बल्लेबाज शिखर धवन ने एक फ्रेंचाइजी लीग में शामिल होने की खबरों का खंडन किया है। उन्होंने कहा कि आयोजकों ने उनकी जानकारी और अनुमति के बिना टूर्नामेंट में उनका नाम इस्तेमाल किया। धवन ने यह भी स्पष्ट किया कि उनकी टीम इस मामले में कानूनी कार्रवाई करेगी। उन्होंने मीडिया और प्रशंसकों से अपील की कि उनकी मंजूरी के बिना की गई घोषणाओं पर भरोसा न करें। धवन ने एक्स पर अपनी बात रखी।