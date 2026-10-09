शेरफेन रदरफोर्ड ने धमाकेदार पारी खेली (फाइल तस्वीर)

शेरफेन रदरफोर्ड ने भारत के खिलाफ जड़ा अपना दूसरा अर्धशतक, ये रिकॉर्ड्स बनाए

लेखन आदर्श कुमार 10:38 pm Oct 09, 202610:38 pm

क्या है खबर?

वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के धाकड़ बल्लेबाज शेरफेन रदरफोर्ड ने भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाफ दूसरे टी-20 अंतरराष्ट्रीय में 84 रनों की धमाकेदार पारी खेली। ये उनके टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का 8वां और भारत के खिलाफ दूसरा अर्धशतक साबित हुआ, जिसे उन्होंने सिर्फ 24 गेंदों में पूरा किया। वेस्टइंडीज 250 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी थी और रदरफोर्ड ने कमाल का खेल दिखाया। ऐसे में आइए उनकी पारी और शानदार आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।