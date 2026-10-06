टी-20 अंतरराष्ट्रीय: शेरफेन रदरफोर्ड ने भारत के खिलाफ अपना सर्वश्रेष्ठ स्कोर बनाया, जानिए उनके आंकड़े 

रदरफोर्ड ने अपना पहला टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच 2018 में खेला था। अब तक उन्होंने 57 मुकाबले खेले हैं और इसकी 49 पारियों में 25.21 की औसत और 148.52 की स्ट्राइक रेट से 958 रन बनाए हैं।

उनके बल्ले से 7 अर्धशतक निकले हैं और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर नाबाद 76 रन रहा है।

साल 2026 में इस खिलाड़ी ने 13 मैचों की 11 पारियों में 61.66 की औसत से 370 रन बनाए हैं। उनकी स्ट्राइक रेट 170.50 की रही है।