ऋषभ पंत के सीमित ओवरों में कम होते प्रभाव पर रवि शास्त्री ने बड़ा बयान दिया है

ऋषभ पंत के सीमित ओवरों में कम होते प्रभाव पर शास्त्री का बयान, जानिए क्या कहा

लेखन भारत शर्मा 10:42 am Oct 20, 202610:42 am

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत के सीमित ओवर (वनेड और टी-20) करियर को लेकर एक बड़ा विश्लेषण सामने आया है। टेस्ट क्रिकेट में भारत के नंबर-1 विकेटकीपर होने के बावजूद सीमित ओवर प्रारूप की दौड़ पंत लगभग बाहर नजर आ रहे हैं। इस स्थिति के बीच पूर्व भारतीय मुख्य कोच रवि शास्त्री ने पंत को लेकर अपने विचार साझा किए और पंत को अपना स्वाभाविक खेल न बदलने की सलाह दी है।