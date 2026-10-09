गौतम गंभीर की कोचिंग पर शेन वॉटसन की नसीहत, बोले- टीम में लगातार फेरबदल बंद करो

वॉटसन ने गंभीर की कुछ तारीफें भी की।

उन्होंने कहा, "गंभीर ने भारतीय सेटअप में कई शानदार चीजें लाई हैं। संजू सैमसन जैसे खिलाड़ियों को समर्थन देकर उन्होंने कमाल किया। सैमसन ने भी टी-20 विश्व कप के आखिरी चरण में शानदार प्रदर्शन किया।"

बता दें कि सैमसन ने टी-20 विश्व कप 2026 के नॉकआउट मैचों में क्रमशः 97*, 89 और 89 की पारियां खेली और 'प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट' बने थे।