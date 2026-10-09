शाई होप ने कमाल की शतकीय पारी खेली (फाइल तस्वीर)

शाई होप ने भारत के खिलाफ जड़ा अपना पहला टी-20 अंतरराष्ट्रीय शतक, ये बनाए रिकॉर्ड्स

लेखन आदर्श कुमार 11:02 pm Oct 09, 202611:02 pm

क्या है खबर?

वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के कप्तान शाई होप ने दूसरे टी-20 अंतरराष्ट्रीय में भारत के खिलाफ नाबाद 102 रन की पारी खेली। यह उनके टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का दूसरा शतक रहा। भारत के खिलाफ उन्होंने पहली बार शतकीय पारी खेली। होप की इस दमदार बल्लेबाजी के दम पर वेस्टइंडीज ने 250 रन का लक्ष्य 18.3 ओवर में हासिल कर लिया। यह टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वेस्टइंडीज का सबसे बड़ा सफल रन चेज रहा। आइए होप के आंकड़ों पर नजर डालते हैं।