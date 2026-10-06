शाई होप ने भारत के खिलाफ जड़ा अपना पहला टी-20 अंतरराष्ट्रीय अर्धशतक, जानिए उनके आंकड़े

होप ने मैच में 37 गेंदों का सामना किया और 52 रन बनाकर आउट हुए। उनके बल्ले से 6 चौके और 2 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 140.54 की रही।

इस खिलाड़ी ने पहले विकेट के लिए कामिल पूरन के साथ 27 गेंदों में 38 रन की साझेदारी निभाई।

शेरफन रदरफोर्ड के साथ मिलकर उन्होंने केवल 35 गेंदों में 63 रन जोड़ दिए।

होप को नमन धीर ने आउट किया। ये टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में उनका पहला विकेट साबित हुआ।