शफाली वर्मा ने बताया अपनी निरंतरता का राज, इस टीम के खिलाड़ियों का किया था अध्ययन

मैच में नाबाद 47 रन बनाकर बतौर कप्तान अपनी पहली सीरीज जीतने वाली स्मृति मंधाना ने भी शफाली के आक्रामक अंदाज की जमकर तारीफ की।

उन्होंने कहा, "शफाली बस अपना स्वाभाविक खेल खेल रही थी और मैं उसे स्ट्राइक देने में खुश थी। जब मेरे पास मौके आए, मैंने उन पर शॉट खेले। गेंदबाज आज पूरी तरह से लय में थे और वे पहले मैच की तुलना में काफी बेहतर थे। दीप्ति, श्री चरणी और निकी ने महत्वपूर्ण विकेट चटकाए।"