शफाली वर्मा को ICC की फटकार, आचार संहिता तोड़ने पर हुई कार्रवाई

यह घटना जिम्बाब्वे की पारी के 12वें ओवर में हुई। चिपो मुगेरी-तिरिपानो ने श्री चरणी की एक गेंद को मिड-ऑफ की दिशा में खेला, जहां शफाली फील्डिंग कर रही थीं।

वह गेंद को पकड़ने में नाकाम रहीं और गेंद उनके जबड़े पर जा लगी। इसके बाद झुंझलाहट में उन्होंने गेंद जमीन पर फेंक दी।

इस हरकत को ICC की आचार संहिता के अनुच्छेद 2.2 का उल्लंघन माना गया। यह नियम क्रिकेट के सामान या कपड़ों के दुरुपयोग से संबंधित है।