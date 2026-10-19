सरफराज खान ने शानदार शतकीय पारी खेली (फाइल तस्वीर)

रणजी ट्रॉफी 2026-27: सरफराज खान ने जड़ा 18वां प्रथम श्रेणी शतक, जानिए उनके आंकड़े

लेखन आदर्श कुमार 06:43 pm Oct 19, 202606:43 pm

क्या है खबर?

रणजी ट्रॉफी 2026-27 में मुंबई क्रिकेट टीम के बल्लेबाज सरफराज खान ने हिमाचल प्रदेश क्रिकेट टीम के खिलाफ अपनी पहली पारी में शानदार शतक (139*) लगाया। यह उनके प्रथम श्रेणी करियर का कुल 18वां शतक साबित हुआ। इस मुकाबले से पहले चंडीगढ़ क्रिकेट टीम के खिलाफ मैच में सरफराज अच्छा नहीं कर पाए थे। वह सिर्फ एक रन बनाकर आउट हुए थे। ऐसे में आइए उनकी पारी और आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।