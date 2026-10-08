वैभव सूर्यवंशी को प्लेइंग इलेवन में जगह नहीं मिल पा रही (फाइल तस्वीर)

संजू सैमसन या वैभव सूर्यवंशी? चेतेश्वर पुजारा ने बताया किसे मिले प्लेइंग इलेवन में मौका

लेखन आदर्श कुमार 07:16 pm Oct 08, 202607:16 pm

क्या है खबर?

संजू सैमसन के लगातार खराब प्रदर्शन के बीच पूर्व भारतीय बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा उनके बचाव में उतर आए हैं। पुजारा ने साफ कहा है कि कुछ मैचों में खराब प्रदर्शन के कारण टीम प्रबंधन को सैमसन की प्लेइंग इलेवन में जगह पर संदेह नहीं करना चाहिए। सैमसन की जगह वैभव सूर्यवंशी को मौका देने की बात कही जा रही है। पहले टी-20 में सैमसन ने 11 रन बनाए थे। एशियाई खेलों में भी वह कुछ खास नहीं कर पाए थे।