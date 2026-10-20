संजू सैमसन ने 'जेलर 2' के लिए बुक किया पूरा सिनेमा हॉल, टीम साथी भी पहुंचे

सैमसन ने कहा, "मैंने यह फिल्म देखने के लिए अपने दोस्तों को आमंत्रित किया है और मेरी पत्नी भी यहां है। मैं रजनी सर को बड़ी स्क्रीन पर देखने के लिए बहुत उत्साहित हूं।"

उनसे भारतीय टीम के साथियों के बारे में पूछने पर उन्होंने स्पष्ट किया, "टीम और सपोर्ट स्टाफ में हर कोई जो तमिल जानता है, वह आ रहा है।"

सैमसन सिनेमा का लुत्फ उठाने के बाद अब न्यूजीलैंड दौरे के लिए मैदान पर ध्यान केंद्रित करेंगे।