पाकिस्तानी ऑलराउंडर सैम अयूब ने वैभव सूर्यवंशी को आउट करने के बाद मनाया था आक्रामक जश्न

सैम अयूब ने सूर्यवंशी को आउट कर मनाया आक्रामक जश्न, पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर ने की आलोचना

लेखन भारत शर्मा 01:09 pm Oct 04, 202601:09 pm

क्या है खबर?

एशियाई खेल 2026 के पुरुष क्रिकेट फाइनल में भारतीय क्रिकेट टीम के हाथों पाकिस्तान को मिली 19 रनों की हार के बाद नया मैदान-विवाद सामने आया है। मैच में पाकिस्तानी ऑलराउंडर सैम अयूब ने 15 वर्षीय भारतीय ओपनर वैभव सूर्यवंशी को आउट करने के बाद आक्रामक अंदाज में जश्न मनाया था। इसको लेकर सोशल मीडिया पर काफी विवाद हो रहा है। इस बीच पूर्व पाकिस्तानी विकेटकीपर बल्लेबाज कामरान अकमल भड़क गए हैं और उन्होंने अयूब की जमकर क्लास लगाई है।